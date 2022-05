Ana Rosa Quintana reaparece en los toros tras su operación de cáncer de mama. En la tarde del pasado 26 de mayo, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' acudió a la plaza de Las Ventas en Madrid para disfrutar de una de las corridas más esperadas de la feria de San Isidro: la de Morante de la Puebla. Es la primera aparición pública de la periodista después de la operación a la que se sometió a finales del pasado mes de abril para extirparle el resto del tumor y que salió fenomenal.

Ana Rosa Quintana estaba radiante y muy sonriente. Acompañada por su buena amiga, Cristina Tárrega, la presentadora disfrutó del arte de Morante de la Puebla desde el callejón del tendido 9. Con un conjunto en animal print, blazer blanca, el pelo recogido en una coleta, pendientes de aro y una gran sonrisa, la periodista demostró que está en plena forma y, según confesó Susanna Griso, con ganas de volver al trabajo aunque todavía no tiene fecha para su regreso.

"Estoy bien, estoy estupendamente, muchas gracias. Estoy bien, empezando la vida otra vez. Creo que ya lo hemos superado, ya veremos", aseguraba Ana Rosa a las preguntas de los reportero y revelaba su vuelta a la televisión será "enseguida" aunque "de momento, contando los días para irme de vacaciones". Ana Rosa reveló que se sentía "desbordada, emocionada y muy agradecida" ante las muestras de cariño recibidas. "Todos los compañeros de la tele, ha sido impresionante" y bromeaba con lo bien que funciona 'El programa de Ana Rosa' sin ella. "Bueno, ya no hace falta que vuelva". Además, defendió a Marta Riesco. "Es una reportera estupenda", aseguró.



De esta manera, Ana Rosa Quintana dio buenas noticias sobre su segundo cáncer de mama y parece que su reaparición en televisión está cada día más cerca. La operación a la que se sometió fue todo un éxito y el tratamiento está funcionando. "Soy bastante optimista y no creo que esto me cambie la vida mucho. A lo mejor me hago mejor persona, pero no lo sé porque eso lo decimos todos cada año, pero luego entras en la rueda..." confesaba durante su intervención en el 'Planeta Calleja' de Joaquín Prat.

Durante su visita a Las Ventas, Ana Rosa tuvo la oportunidad de saludar a Ortega Cano que no se pierde una faena de la feria de San Isidro. La periodista y el torero charlaron ante la atenta mirada de Cristina Tárrega y seguro que el maestro se interesó por su estado de salud y su vuelta a la pequeña pantalla. Repasamos la vida de Ortega Cano en imágenes.

Fue el pasado 2 de noviembre cuando Ana Rosa Quintana anunció que se retiraba temporalmente de 'El programa de Ana Rosa' para afrontar su proceso de recuperación y el apoyo de su familia y amigos; la vida sana y el yoga han sido sus mejores aliados. Seguro que pronto la vemos al frente de 'El programa de Ana Rosa'.

