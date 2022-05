Christian Gálvez y Patricia Pardo están viviendo una dulce e idílica historia de amor. Después de todos los problemas tras el divorcio de Christian, parece que la situación se ha estabilizado haciendo que ambos puedan vivir su relación abiertamente. Ya les hemos podido ver juntos de la mano y ya Gálvez le ha dedicado algunos minutos de su programa con románticas declaraciones de amor. Juntos a cada rato, hemos sido testigos de que el periodista ya es uno más de la familia de su chica, acudiendo a sus eventos familiares y siendo testigo de cómo ella cuida a sus hijos. Motivo que le ha llevado a dedicarle un importante mensaje por el día de la madre.

En el epílogo que el presentador acostumbra a hacer en su programa, aprovechó el pasado domingo para enviar un emotivo mensaje a su madre, a quien dedicó también una cuidada felicitación en su cuenta de Instagram. Un mensaje en el que agradeció a su madre haberle inculcado, sobre todo, su amor por la música. Además, el periodista agradeció a su madre por todo y pidió perdón: "Y siento mamá si a veces no te dejo hablar y no te dejo contarme tantas veces las mismas historias. Sé que debería tener la misma paciencia e interés que tú tuviste cuando escuchaste las mías, sobre todo cuando era niño".

Pero no fue a la única madre a la que felicitó. En su habitual monólogo, el periodista también aprovechaba para mandar un mensaje a su novia: "La vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida. Ella es fuerte. Ella es guerra. Ella es la luz que ha iluminado e ilumina mi camino. Ojalá lo siga iluminando y siga cerca de mí. Ojalá siga dando 'pasiños' a mi lado, porque me da cada centímetro cuadrado de su ser, y no dejo ni dejaré de hacer admirar su fortaleza".



Un dulce mensaje que cerraba con un emotivo detalle. "No dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero. Y es que, jo, que te incluya en una familia que no es la tuya, vale oro", continúa el periodista. "Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hast aen mi peil. Y mi madre también. Así que, os quiero a las dos: feliz día de las madres".

