Ser un presentador de éxito puede tener muchas ventajas, pero cuando llegas a tu casa eres una persona más como el resto de los mortales, y si no que se lo digan a Pablo Motos, que aunque de lunes a jueves reúne a millones de personas ante la tele en su programa, 'El Hormiguero', cuando las cámaras y los focos se apagan tiene una vida tan normal como podemos tener el resto, con sus alegrías, sus penas... y su problemas familiares, y es que el presentador ha confesado que él también tiene unos límites que no puede sobrepasar para no enfadar a su mujer, Laura Llopis.

Pablo ha hablado en alguna ocasión de su esposa en el programa, en el que ella también trabaja tras las cámaras, aunque no todos le ponen cara por su discreta relación (si bien nosotros les pudimos ver en estas fotos exclusivas de DIEZ MINUTOS buscando casa por Madrid en 2019), pero esta vez le ha confesado a Michael Bublé -que ha demostrado ser muy romántico con su chica y su familia en público-, lo que él nunca podría hacer: "si yo le digo a mi mujer por las redes sociales 'te quiero', lo siguiente que me contesta es, ¿tú eres gilipollas?", apuntaba entre las risas del cantante; "por las redes sociales ya sería un problema, pero si lo hago en un teatro ya no te quiero ni contar", añadía.

Pablo Motos y Michael Bublé en El Hormiguero Atresmedia

Michael es un hombre de lo más tierno con su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, como ha mostrado en muchas veces a través de las redes sociales, pero la relación de Pablo con Laura Llopis es de otra manera: a ella le daría mucha vergüenza que su marido le dijera públicamente que la quiere, mientras que Luisana se derrite de amor con cada gesto de cariño de su pareja.

