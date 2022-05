Amaia Romero y Aitana han sacado su primera colaboración juntas. Desde que se hicieron conocidas por su participación en 'OT 2017', son muchos los fans de ambas que estaban esperando este gran momento. Ahora, Amaia ha contentado a todos lanzando el 'single' llamado 'La canción que no quiero cantarte'. Un nuevo proyecto donde podemos volver a escuchar a ambas cantando juntas y que desde su confirmación ya comenzó a dar mucho de qué hablar.

Sin duda, una de las cosas que más han sorprendido, además de la letra de la canción, ha sido el gran cambio de imagen de Amaia, y es que en el videoclip que ha lanzado se le puede ver muy diferente a como nos tiene acostumbrados. En esta ocasión, la artista ha optado por lucir una peluca rubia con flequillo, mucho volumen, un maquillaje intenso y uñas XXL. Un 'look' que ha acompañado con un vestuario de lo más sexy.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Un nuevo estilo con el que parece que muchos están encantados. "Me encanta el rubio en ti", le ha escrito su compañera de concurso Nerea en la publicación que ha compartido a través de sus redes sociales. Un cambio de imagen que no es permanente, y es que durante su nuevo videoclip ha querido mostrar varias facetas suyas.



Además, otra de las cosas que más han llamado la atención es que Aitana no aparece en él. Una decisión que parece no haber gustado a todos sus fans, y es que muchos de sus seguidores estaban esperando con muchas ganas poder verles juntas de nuevo. De hecho, la única referencia que hay a su compañera es un plano en el que aparece el perfume que sacó la cantante.

YouTube

Sin embargo, aunque en el videoclip no aparecen juntas, lo cierto es que sí que se reunieron para grabar la canción, como bien ha mostrado Amaia en una de sus publicaciones de 'Instagram' donde al final del carrusel se les puede ver a las dos pasándoselo muy bien mientras cantando este tema.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io