Confirmado: Jesulín de Ubrique mantiene relación con su hija mayor. Según ha trascendido, el torero ha protagonizado un bonito reencuentro con sus hijas mayores, Andrea, fruto de la relación con Belén Esteban, y Julia, nacida de su matrimonio con María José Campanario. Un encuentro que se produce justo cuando Jesulín está a punto de convertirse en padre por cuarta vez y en medio de la polémica por la foto de alto voltaje publicada por su hija Juls junto a su novio, el futbolista Tommy Rossi.

Belén Esteban ya confirmó que su hija mantenía una buena relación su hermana Julia, pero ahora sabemos que también la tiene con su padre. Jesulín participa en la nueva temporada de 'El Desafío', en Antena 3, y viaja a menudo a Madrid para grabar el programa. Al parecer, cada vez que visita la capital aprovecha para cenar con sus hijas en el hotel en el que se aloja. A este último encuentro, Julia habría acudido acompañada por su novio, el futbolista del Getafe B Tommy Rossi. Lo que también confirma que su relación va muy en serio y el italiano ya se codea con su familia política.

¿Ha dado a luz María José Campanario?

Mientras Jesulín viaja casi todas las semanas, su mujer, María José Campanario apenas sale de su casa en Arcos de la Frontera, debido a su avanzado estado de gestación. El nacimiento del tercer hijo de la odontóloga (y el cuarto para el torero) está previsto que para mediados de junio, aunque hay que rumores que apuntan a que el bebé podría haberse adelantado y María José ya habría dado a luz.

