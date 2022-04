Jesulín de Ubrique explica porqué se apuntó a 'El Desafío'

Jesulín de Ubrique ha sido el invitado estrella de 'El Hormiguero' y no ha podido estar más metido en el programa de Pablo Motos. El ex torero ha comentado con el presentador cómo fue su experiencia en 'El Desafío', programa en donde los concursantes se ponen al límite. Pero la entrevista no solo ha sido por temas de trabajo tanto enfrente del toro como en los platós de televisión, también ha habido un hueco para hablar de la noticia del momento: El embarazo de María José Campanario.

Sin querer desvelar mucho, al ex diestro parece que se le ha escapado el sexo de bebé. "Va estupendamente, gracias a dios", le contaba el torero a Pablo Motos con una sonrisa de oreja a oreja. "Ya está en la recta final y casi es un niño de 'El Desafío". ¡Exacto! Jesulín de Ubrique se ha referido al bebé en masculino.

La ex pareja de Belén Esteban está de lo más contento con su participación en 'El Desafío', pero lo que más le hizo ilusión fue ver concursar a su mujer. "Me sorprendió, la verdad, porque no lo esperaba. Sabía que ella estaba allí pero no que iba a hacer la prueba ni iba a concursar ni nada. Me alegré mucho, qué te voy a decir de mi mujer", contaba el torero.

La pareja contaba que la noticia del embarazo les pilló de sorpresa hasta a ellos, que no pensaban que serían capaces de ampliar la familia, más teniendo en cuenta que su benjamín está ya en la adolescencia. "Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14", contaba Jesús Janeiro.

