María José Campanario ha vuelto a sorprender a Jesulín de Ubrique en un plató de televisión. La mujer del torero ha visitado este viernes el programa en el que participa su marido para animarle a realizar una de las pruebas más extremas a las que se ha enfrentado. Y ella también ha querido participar en uno de los desafíos del programa y quizás una de las más famosas, la prueba de la apnea. Muy poco amiga de acudir a la televisión, la odontóloga ha demostrado públicamente su amor al torero con esta visita.

Pero antes de comenzar con la prueba, Campario, que se encuentra embarazada de su tercer hijo, ha querido bromear con Roberto Leal, presentador del programa. "La adrenalina me pone, si no no llevaría 21 años con mi marido", le comentaba entre risas dejando claro que la profesión de su marido le lleva a sentimientos extremos.

Y que también ha dejado claro que lo ha guardado todo en secreto y ha agradecido al equipo del programa su apoyo: "Tengo que dar gracias al equipo y a los compañeros que han visto los entrenamientos. Él sabía que la prueba estaba relacionada con el agua, pero no sabía que era esto".

antena 3

La odontóloga ha reconocido que Pilar Rubio ha sido toda una inspiración para realizar esta prueba y que de mayor quiere ser como ella. Aunque ha dejado claro que " sino fuera por mi marido no hubiera hecho esto", momento en el que Jesulín se ha abalanzado para besar y abrazar a su mujer ante la atenta mirada de su hija Julia Janeiro.

Pilar Rubio ha correspondido las palabras de admiración de María José y le ha dedicado unas tiernas palabras al matrimonio: "Creo que es la prueba más romántica que he visto en mi vida", comentaba la presentadora con lágrimas en los ojos. Y es que, esta prueba de apnea en un ataúd entre candados ha puesto a todos con la piel de gallina.

