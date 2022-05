Julia Janeiro y Tommy Rossi están cada día más enamorados, y no hay que ver sus Instagrams para darnos cuenta de que, además de eso, están en un punto ¡en el que no pueden dejar de besarse y manosearse! Los tortolitos son muy de demostraciones físicas de su amor, y si hace unas semanas sorprendieron con su primer beso público (foto con la que oficializaron su relación tras meses saliendo), ahora han ido un paso más allá y han subido la temperatura de la red social con un posado en bañador dándose mucho amor.

Tumbados en unas hamacas tomando el sol, la pareja nos ha hecho partícipes a todos de lo mucho que se quieren, y con un beso de película han dejado a unos cuantos miles de sus seguidores con la boca abierta, y es que son un parejón de guapos. "Dos lagartitos al solecito", ha escrito ella junto a la imagen. Lo que no sabemos, eso sí, es lo que opina el personal de la imagen, ya que hace semanas Julia decidió desactivar los comentarios. Ahora no recibe el cariño de sus fans, pero tampoco el 'hate' que inunda Instagram.

Julia está encantada con su chico, pero también es cierto que están en los primeros meses de la relación, que siempre son los más dulces, y es que también un accidente de coche une mucho. Desde que la hija de María José Campanario cumplió la mayoría de edad, le hemos conocido tres parejas, y los tres futbolistas. Primero fue Bryan Mejía, con quien las cosas no parecen haber acabado bien; después llegó a su vida, Álex Balboa, un joven que parecía haber conquistado también a su suegra; y ahora ha llegado a su vida Tommy Rossi, de 19 años, que juega en tercera división con el Getafe B como delantero, pero ya apunta maneras.

