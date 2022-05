Los grupos Fatal y Royale en 'Supervivientes' están más divididos que nunca. El hambre se empieza a notar y, como dice Kiko Matamoros "cada vez te sientes más débil y que no puedes hacer nada". Además, los roces entre los miembros de cada grupo están saliendo a la luz y cada vez son más fuertes, sobre todo cuando se toca lo que más duele en estos momentos: la falta de comida, y es que sobre todo los Fatales apenas están pescando.

Todo ha estallado cuando una los Fatales conseguían una gran recompensa: disfrutar de un pollo al limón con patatas. Pero cuando ya lo tenían en su poder, los Royales acudieron a romper la burbuja en la que se encontraban sus contrincantes y decidían ejercer su derecho a robo y quitarles la comida, algo que ha encendido la guerra abierta entre ambos grupos. "Lo siento", decía entre risas y saltos Mariana cuando se marchaba con el pollo, algo que no gustaba nada a los Fatales.

"¡Sois unos asquerosos todos!", gritaba Anuar quien insultaba a sus contrincantes mientras que los Royales cantaban alrededor de la comida. Los Fatales no podían contener su rabia y se deshacían en insultos a sus compañeros por "el recochineo" ante la victoria. Un malestar que duró hasta la gala. Lejos de arrepentirse de esto, las risas no han cesado. Todo ha empezado con las lágrimas de Yulen, que tras recomponerse no ha dudado en decir lo que piensa: "Son unos falsos".

"Lo hiciste de mala hostia", le recrimina Anabel Pantoja a su compañera Mariana y el grupo de la modelo se defiende de las acusaciones de sus compañeros. La superviviente asegura que si lo llega a saber "hubiera tirado el pollo al suelo" y es que la actitud de sus compañeros no les ha gustado nada.

"Qué vergüenza", aseguraba Nacho Palau. "Tú si que no tienes vergüenza. Nunca robaría comida a gente que lo está pasando mal, os estáis riendo y haciendo cancioncitas y lo estamos pasando mal. Es un juego para ti, estoy pasando hambre", respondía Yulen entre lágrimas. Unas lágrimas que despertaban la crítica de sus contrincantes incluidos Palau y Marta a quienes Yulen mandaba callar entre gritos. Tras ello, Palau explicaba que a lo mejor les perdieron las formas, a lo que Ainhoa apuntaba que "se han perdido las formas de uno y otro lado".

"Estáis en un concurso en el que se vive todo al limite, ¿no pensaríais que os tendrían que dar las gracias?. A lo mejor de lo que se queja Julen, que no lo sé, es de la celebración de ese triunfo ante la situación desesperada de otros. Hay que saber ganar también", explicaba Jorge Javier.

