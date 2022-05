Este fin de semana se ha dado el 'Sí, quiero' el hijo de Carmen Borrego. El primer nieto de María Teresa Campos se ha casado con Paola, la joven con la que comparte su vida desde hace dos años. La expectación por la primera boda de un nieto de la presentadora malagueña era máxima. Todo el mundo quería una imagen del enlace, pero está blindado a cal y canto. No por ello no hemos podido conocer detalles del enlace. Desde el programa 'Viva la vida', en el que trabaja el novio en producción, se han conocido gran parte de los detalles del enlace.

Pero sin duda, la imagen protagonista de la jornada la ha protagonizado la tía del novio. Terelu Campos ha enseñado su ropa interior en la boda de su sobrino Carlos. En una conexión en directo para hablar de la ceremonia, de lo emocionada que se ha mostrado la abuela del novio. De las lágrimas del enlace. Y en un momento se ha venido arriba y ha querido desvelar un detalle de lo más importante de su vestuario. Después de muchos años ha decidido comprarse un sujetador mono y unas bragas muy sexys por lo que pueda pasar: "Además me he comprado por primera vez en mi vida un sujetador mono, esta noche tengo que pillar cacho, si no ligo así yo ya no sé".

"Me parto, me parto. Terelu estás muy entregada a la causa", exclamaba Emma García, todavía sin dar crédito a que su compañera acabase de bajarse los pantalones para enseñar sus bragas.

