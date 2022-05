El clan Morente ha recibido una dolorosa noticia: Rosario Muñoz, bailaora de 92 años, ha fallecido este 14 de mayo. La abuela de Solá, Estrella y Kiki ha perdido la vida en la madrugada del sábado, por causas que no han trascendido, lo que ha supuesto un duro golpe para la familia y los que la rodean, como Lolita Flores, quien ha dedicado un emotivo mensaje al clan ante su pérdida. Y es que, las Flores y los Morente mantuvieron siempre una estrecha amistad debido a los lazos que unían a Rosario con 'La Faraona'.

Así, Lolita ha publicado una imagen de su madre con la matriarca del clan Morente: "Rosario, la amistad que os unía era de familia, y así me crié yo con tus hijos, tus nietos son referencia de arte para mi familia. Ya estás con tu adorado Montoyita. A tus hijas tus hijos, va mi pésame desde el corazón. Pepito Antonio, mi Globo, mi Pelota, os quiero y me duele, porque con ella se va una parte de mi historia. Mi madre te recibirá como siempre con los brazos abiertos".



El mensaje ha sido cogido con mucho cariño por Soleá quien ha contestado a su mensaje: "ay... Lolita de nuestra vida... os adoramos. Cuanto os quiere ella...os lleva en su corazón". Y es que la pérdida ha sido tan grande que ninguno de los hermanos ha podido aún publicar nada en sus redes sociales pero sí lo ha hecho otra gran amiga de la familia, Mariola Orellana, esposa de Antonio Carmona, quien también ha querido mandar un mensaje a través de su perfil de Instagram.

"Algo se muere en el alma cuando se van las personas que llenan la vida de amor, sabiduría, arte, belleza, bondad, Alegría… hoy siento una pena grande por su familia, por todos los que la conocieron, la disfrutaron y la acompañaron, porque Rosario, la abuela, deja un vacío insustituible, pero su fuerza y su amor es tan potente que tengo claro que aunque no esté físicamente , nunca dejará de hacerse sentir en cada sonido, en cada onda de su pelo.. siento amor, dolor, y gratitud por haberla conocido.. descanse en paz.. Todo mi amor".

Unos muy cariñoso mensajes que han ayudado a la familia a sentirse arropada en estos duros momentos. Y es que Rosario era una pieza fundamental del árbol genealógico a la que todos guardaban un gran cariño. Desde aquí nuestro pésame a la familia.

