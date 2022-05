Desiré Cordero ha reaparecido en sus redes sociales muy afectada después de haber preocupado a sus seguidores anunciando que tenía que ir a urgencias. Ahora, la modelo ha querido desvelar el motivo por el que tuvo que acudir al hospital, desvelando el problema de salud que padece y que le está afectando en su día a día. "Me diagnosticaron que tenía infección respiratoria aguda, estaba ya rozando la neumonía y he estado super mal", ha comenzado explicando.

La ex de Mario Casas ha confesado que este problema ha hecho que esté unos días sin salir de casa intentando recuperarse. "He estado con mil tratamientos como corticoides, pastilla de alergia, antibióticos... He intentado entrenar pero todavía me cuesta", ha reconocido sin poder contener las lágrimas.

Instagram

La modelo ha confesado que estos días han sido duros para ella, y es que ha tenido que permanecer un tiempo en reposo. "Esto viene porque tengo problemas de asma de toda la vida y ahora me ha dado un brote super fuerte. Me ha tocado quedarme en casa un tiempo, el cuerpo ha dicho basta, he estado super agobiada, la verdad".

Un difícil momento que le ha hecho valorar más que nunca la salud. "Estoy valorando la salud más que nunca, como no la tengas no tienes nada. Te roba la felicidad, te quita todo. Me queda recuperarme y seguir como yo soy. Gracias por los mensajes. Espero pronto seguir dando guerra por aquí como siempre" ha indicado dando las gracias a sus seguidores. De momento, ha reconocido que continuará unos días desaparecida de las redes sociales, ya que considera que ahora lo necesita para poder centrarse en su recuperación y así volver a estar bien pronto.

