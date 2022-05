A César y a Jorge Cadaval, les une el cariño de hermanos, el humor, la profesión y el pertenecer a una familia numerosa, en la que el respeto y la admiración forman parte de su ADN, herencia de sus padres, que les educaron para aceptarse en las diferencias, que las tienen, y a quererse por encima de las dificultades de la vida. De ahí que, aunque siendo tan diferentes en todo, en el físico, en la forma de ser y pensar, en los gustos, sigan unidos tras cuarenta y tres años juntos en los escenarios. "La edad yo creo que está en la cabeza. Yo, aunque no sea un chaval porque tengo 59 años, me considero una persona joven y activa", dice César. "La edad es como las paredes de una casa, se van desconchando por fuera, pero no por el interior. Por eso cuando a mí me dicen, es que tienes ya 62 años, yo contesto que no me siento con esa edad", añade Jorge. Descubre las mejores noticias de programas de TV.

Tras arrasar con 'El Desfase' su anterior espectáculo, los hermanos Cadaval triunfan con su último espectáculo 'Todo por la Matria', en Madrid y en el que improvisan sobre la marcha, y hablan de la importancia de hacer reír. "Para nosotros el humor que llevamos promocionando tantos años en los escenarios hay que practicarlo también en casa, con la familia, con los amigos, y disfrutar de las cosas buenas de cada día, porque las desgracias vienen solas", comenta César. Jorge revela cuál cree que es el secreto de su éxito entre el público. "Lo importante, Rosa, es saber reírse de uno mismo. Si lo haces y no eres hiriente, el público disfruta. Yo, si en un momento he molestado a alguien, le pido disculpas inmediatamente y lo quitamos del espectáculo", dice. Los Morancos tienen claro qué líneas rojas no traspasarán en sus montajes. "No hacemos humor con el hambre, ni con las fatigas que pasa la gente necesitada. Ahora, la crítica social de lo que hacen los políticos, sí. Para eso está el teatro", dice el mayor.

Conocidos por sus imitaciones, Los Morancos desvelan si ha sido fácil o difícil imitar al rey Juan Carlos. El día que vino a vernos la infanta Margarita con su marido y su hija María, lo pasaron en grande. Después nos dijo que se lo iba a contar a Juanito. Siempre que viene a vernos lo pasa muy bien, y eso que tocamos el tema de Corinna, pero en clave de humor" cuenta César. "El humor no está reñido con el respeto, y nosotros tratamos de no herir a nadie" dice Jorge y cuenta una anécdota con el rey Felipe VI cuando era príncipe. "Ocurrió en una onomástica del rey Juan Carlos, entonces Felipe era Príncipe, y cuando se lo presentaron a Fernanda de Utrera, que era muy bajita, ésta le dijo: ¡Qué alto es usted! Yo entonces me hice pasar por americano y empecé a hablarle en inglés. Me preguntó que de dónde era y le dije que de California. Y él me dijo que conocía California. Así estuvimos hablando como media hora, hasta que llegó mi hermano y al oírnos le dice: Señor, que está usted hablando con mi hermano Jorge. El Príncipe se volvió y me pregunta: ¿Tú no eres de California? Le dije que no y me contestó: ¿O sea que te has quedado conmigo? Se lo tomó con mucho sentido del humor", revela. Los hermanos han trabajado para los Borbones y "siempre han estado encantadores. En cambio, hay bodas, bautizos y comuniones, en las que hemos estado y te encuentras todo tipo de personas, algunas que ponen mucha distancia entre ellos y los artistas, todo lo contrario que la Familia Real", aseguran.

Los Morancos reconocen que echan mucho de menos a sus padres pero en especial a su madre a la que estaban muy unidos y que falleció hace siete años. "Perdimos a nuestra madre y a dos hermanos. A mis hermanos les echamos mucho de menos, pero es que nuestra madre era especial. Era una señora de los pies a la cabeza, con la que podías hablar de cualquier tema, que siempre nos apoyó en todo. Mi padre nos dejó un gran vacío pero las madres lo son todo", cuenta César. "Yo no tengo hijos pero quiero mucho a mis 15 sobrinos. A mí la sangre que corre por las venas es la de mi familia, que lo son todo para mí, y por supuesto mis amigos, que siempre están ahí", asegura Jorge.

César tiene un hijo torero, Alfonso, y reconoce que pasa miedo en la plaza. "Este año, que ha cortado una oreja en Sevilla, vino la madre conmigo, y te puedes imaginar el miedo que pasamos" reconoce y está feliz en su papel de abuelo. "Si mi nieta me dice: abuelo siéntate aquí en el suelo conmigo, me siento porque se me cae la baba. Es un sentimiento diferente a todos los que he sentido, porque no tienes la responsabilidad de educarlos y todo lo que te pidan se lo das", asegura. Jorge reconoce que malcría a todos sus sobrinos y cuenta que no le importaría volver a casarse con su marido, Ken Appledorn. "De momento dos, pero no me importaría casarme una tercera vez con él, porque a mí todo lo que sea celebración y felicidad, no tengo problema, porque ya estar vivo es una celebración", afirma.

"Esta foto con Concha Velasco nos gusta porque es una persona a quien respetamos mucho, y con quien hablamos casi todos los días".

