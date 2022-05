La ilusión de Fani Carbajo por casarse con Christofer es patente: está deseando darse el 'sí, quiero' con su chico desde que, por fin, arreglaran su relación y decidieran apostar por seguir adelante con su boda tras su paso por 'La última tentación' tras una dolorosa ruptura. Ahora incluso buscan un bebé con ayuda de una clínica de fecundación 'in vitro', y su boda, que será en las próximas semanas (ella mismo anunció que se celebraría antes de verano) ya está dando sus frutos con los preparativos: a pesar de los dramas con la lista de invitados, ya tienen el sitio, y ahora hemos podido ver cómo irá maquillada y peinada Fani el gran día.

Teniendo en cuenta que su boda va a ser uno de los días más importantes de su vida, que recordará siempre y que tendrá fotos para el resto de sus días, Fani ha decidido apostar por un maquillaje ligero en la prueba que le han hecho: en una parte de la cara, un ojo ahumado pero con efecto 'cut crease', con un eyeliner más marcado, piel jugosa y labios en tono nude. En el otro, un ojo también ahumado pero algo más cargado. ¿Su opinión? Le gustan los dos, pero con el primero dice que parece "demasiado dulce", mientras que el otro dice que es más su estilo, aunque de momento no se ha decantado por ninguno para dejarlo todo en sorpresa para el día de la boda.

Lo que parece que no ha dejado a la sorpresa ha sido el peinado: ella misma ha mostrado cómo le ha quedado el sencillo recogido que le ha hecho su peluquero: pelo ondulado recogido en una coleta baja, con un bonito trenzado en la base que le da un look muy natural sin necesidad de recargar, y lo cierto es que nosotros la vemos guapísima, aunque lo que nos queda por ver ya es el look completo: ya tiene vestido, que según ella misma ha revelado, le han tenido que hacer varios arreglos porque, cuando se iba a casar (al volver de 'Supervivientes', en plena pandemia), había perdido muchos kilos que ahora ha recuperado y ya no le vale... ¡Qué estrés!

