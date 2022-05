Iker Casillas ha cumplido este 20 de mayo 41 años y su ex mujer, Sara Carbonero, no ha olvidado la señalada fecha en el calendario. Y es que aunque hayan emprendido caminos por separado, la pareja se muestra siempre que puede de lo más cómplice, demostrando que pueden mantener una relación amistosa entre ellos a pesar de no seguir enamorados el uno del otro. Y así lo ha hecho la periodista que, al igual que lo hizo Iker en su cumpleaños, ha tenido un bonito recuerdo para el que fuera su marido.

Publicando una imagen del portero de fútbol en blanco y negro, Sara ha compartido una frase del célebre Jean Paul: "La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados”. Una sentencia que ha dejado muy claro que, pase lo que pase, lo que han vivido juntos no lo van a olvidar, y es que fruto de su matrimonio nacieron los dos hijos que tienen en común: Martín y Lucas.

Pero esta no ha sido la única dedicatoria. Sara ha añadido un texto en el que ha deseado a su ex no solo todo lo mejor sino que disfrute de todos los aspectos de su vida: "Los años se los lleva el tiempo. La vida se queda soplando más deseos. Celebra tu camino cada día. Feliz vuelta al sol, felices 41. Feliz todo". Una felicitación que ha recibido en apenas unas horas más de 120.000 apoyos.

Candela Peña, Lorena Gómez, Susana Guash o Paula Echevarría han aprovechado el Instagram de Sara Carbonero para felicitar al futbolista y agradecer a la periodista el gesto. Algo que también ha hecho el propio Iker Casillas, quien ha contestado a la felicitación con un emoticono de ojos como corazones, mostrando lo encantado que estaba con este gesto de la madre de sus hijos.

Este es el primer cumpleaños de Iker que pasan oficialmente divorciados por lo que la celebración no será seguramente como los anteriores. No obstante, ante la buena relación que existe entre la pareja siempre nos queda la duda: ¿lo celebrarán juntos?

