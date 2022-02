Sara Carbonero está de celebración. La periodista cumple 38 años en un buen momento tanto personal como profesional. Durante el día de hoy ha estado recibiendo numerosos mensajes felicitándole aunque, sin duda, uno de los que más ha llamado la atención ha sido el de su ex pareja Iker Casillas. El deportista ha querido ser el primero en dedicarle unas palabras a la madre de sus hijos publicando un enigmático mensaje en sus redes sociales a las 00:00 de la noche. Un bonito gesto con el que deja claro la buena relación que sigue habiendo entre ellos pese a su separación.

"Por otros sueños por realizar !! Por otros sueños cumplidos !! Disfruta aunque alguna tempestad intenta restar camino!!! A toda máquina!!! Felicidades mujer !! A por otro año para olvidar los anteriores!!", ha escrito el ex portero en su perfil de Instagram junto a una fotografía de Sara Carbonero. Aunque, en esta ocasión, en vez de elegir una instantánea familiar, ha optado por coger una de ella posando en un Photocall.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una bonita publicación que rápidamente se ha llenado de numerosos mensajes aplaudiendo su gesto. Entre ellos se encontraban comentarios de algunos famosos como Paula Echevarría o Isabel Jiménez, que mantiene una estrecha relación con Sara Carbonero y que no ha dudado en contestar a Iker Casillas poniéndole numerosos emoticonos de corazón con los que deja claro que le ha encantado las palabras que le han dedicado a su amiga.

De momento, la que no ha respondido a esta publicación ha sido Sara Carbonero, que ahora está centrada en disfrutar al máximo posible de este día junto a sus hijos, que también le han querido felicitar a primera hora de esta mañana dándole una taza en la que se podía leer: "Mamá que suerte tenerte, más no puedo quererte".

Instagram

Iker y Sara anunciaron su separación el 12 de marzo de 2021 y desde entonces se han dejado ver juntos en diversas ocasiones. De hecho, el pasado mes de mayo celebraron en familia el 40 cumpleaños del ex portero e incluso han llegado a coincidir en una boda de unos amigos. Lo cierto es que ambos ya han dejado claro en más de una ocasión que pese a que no les ha ido bien en el amor, siguen teniéndose un gran cariño e intentan que su relación siga siendo lo más cordial posible por sus hijos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io