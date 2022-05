Totalmente de incógnito. Así hemos visto a Isabel Pantoja en el aeropuerto de Jerez rumbo a Sudamérica para arrancar su gira. Y es que la cantante vuelve a subirse a los escenarios retomando una gira que tuvo que suspender en noviembre de 2021 y que consta de cuatro conciertos que podrían y que esperan poder alargar para seguir girando por Iberoamérica. Para ello ha hecho una última aparición en España en los momentos previos a coger el avión en el aeropuerto de Jerez que le pusiera rumbo a Buenos Aires (Argentina), donde tendrá su primera actuación el próximo 24 de mayo.

Al igual que en cada aparición tras la muerte de su madre Doña Ana, la tonadillera ha elegido seguir el riguroso luto con un look en negro total, incluida la mascarilla, y gafas de sol oscuras con las que se ha tapado prácticamente toda la cara. Así la hemos visto con calzado cómodo, una camiseta y pantalones ajustados y una chaqueta muy fina ante la calurosa mañana jerezana. Como equipaje, la tonadillera únicamente cargaba con una bolsa negra y un maletín blanco donde llevar lo esencial para el viaje.

Gtres

Acompañada en todo momento por su hermano, Agustín Pantoja, la tonadillera ha guardado silencio ante las preguntas de los periodistas que se encontraban en el aeropuerto. Tan solo ha reaccionado en el momento en el que ha sido preguntada si sentía bien y si tenía ganas de volver al escenario, asintiendo ante ambas preguntas. Una muestra de que se encuentra aún sin ganas de hablar ante las cámaras.

Y es que, según hemos podido saber en DIEZ MINUTOS, esta gira se ha vuelto esencial para pagar las deudas de Isabel Pantoja tras su absolución judicial, motivo por el cual mantendría las fechas adelante a pesar de la depresión que su círculo más cercano mantiene que sufre en la actualidad.

