Alba Santana aclara que no es verdad lo de la herencia de sus padres, Mila Ximénez y Manolo Santana. El pasado 23 de febrero, la joven quiso entrar, vía telefónica, en 'Sálvame' para negar las informaciones que aseguraban que su madre le había dejado tres millones de euros y que su padre nada. "Además, me parece que es algo tan íntimo lo que deja un padre o una madre. Por supuesto que me duele. Los he querido mucho a los dos", dijo. La joven, que vive en Holanda con su marido y sus dos hijos, reconoció que el fallecimiento de su padre, que murió el pasado 11 de diciembre solo seis meses después de la muerte de Mila Ximénez, la ha dejado muy tocada.

Alba reconoció que está pasando unos malos momentos porque no se esperaba perder a sus dos progenitores en tan corto espacio de tiempo. "Les echo mucho de menos. No me esperaba la muerte de mi padre tan seguida y desde diciembre estoy peor... Con mi padre llevaba dos años distanciada y es distinto pero con mi madre tenía una relación muy estrecha, de todos los días. El vacío es enorme. Sé que tengo que tirar adelante porque tengo dos hijos, marido y por mí misma. Sé que me madre lo querría", decía la joven con la voz entrecortada.

Telecinco

Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández, que le dedicó a su compañera su estreno en teatro, quisieron animar a Alba recordando los mejores momentos de Mila aunque ambos reconocieron que también la echan mucho de menos y la tienen muy presente en su vida diaria. La joven recordó la especial relación que tenía con Mila Ximénez y cómo vivió el final de su enfermedad. "No la quería ver sufrir. Cuando se fue lo único bueno era que no la iba a ver sufrir más. Pero el día a día es lo duro (...) Lo que más me cuesta es que no la voy a volver a ver. Sabes que consultaba mucho con ella, le pedía su opinión... y el no tenerlo, cuesta mucho. Voy a tener que encontrar maneras de sentirla conmigo. Sé que me estará cuidando, tanto ella como mi padre", dejaba claro.

Gtres

Jorge Javier quiso compartir con Alba que Mila se fue tranquila y sabiendo que su hija estaba bien. "Sabía que tú eras muy feliz y que llevabas una vida que ella consideraba envidiable. Esa tranquilidad te debe arropar porque no dejarse ninguna conversación pendiente con ella", comentó. La joven es conocedora de esto y es a lo que intenta aferrarse para salir adelante. "Quiero estar bien. No me reconozco cuando estoy así porque siempre intento dar positividad a todos. Cuando me veo tan baja, no me reconozco", prometió.

