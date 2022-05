Isa Pantoja y María del Monte han vuelto a verse después de años de distancia. El reencuentro que el COVID retrasó ha hecho que medio plató de 'Sálvame' se deshiciera en lágrimas, y es que la relación entre la hija de Isabel Pantoja y la cantante, madrina y ahijada, se cortó de la noche a la mañana entre ellas sin que la joven lo haya entendido a día de hoy ya que nadie se lo explicó. "Lo pasábamos muy bien juntas, jugaba conmigo y veíamos 'El rey león', un día mi madre me montó en un tren con ella y María no se montó, se despidió de mí y yo no entendía por qué no venía, ya no la volví a ver", contaba Isa Pi.

Esto ha hecho que nada más verse, Isa Pantoja rompiera a llorar sin consuelo mientras se abrazaba a una María del Monte que intentaba mantenerse lo más entera posible.

Telecinco

"No hables, no hace falta que hables, tú sabes cómo yo soy y aquí no lo podemos hablar, tú sabes lo importante que eres para mí pero este no es el lugar para hacerlo. Sabes lo importante que eres para mi", explicaba la cantante. Sin poder articular palabra, a Isa se le saltaban las lágrimas. "Ya hemos hablado, seguiremos hablando. Pero este no es el sitio. Sabes que me gusta mucho cómo estás haciendo las cosas, te lo he dicho ya", añadía la cantante para fundirse de nuevo en un emotivo abrazo aplaudido por todo el plató.

Y es que, como decía Lydia Lozano: "Todos los periodistas que conocemos la historia de esta niña sabemos cuánto se quieren y, lamentablemente no puedo explayarme más". Algo que tampoco han hecho María Patiño y Chelo García-Cortés quienes se sentían totalmente rotas ante el abrazo.

