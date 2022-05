Desde que Bastian está en su vida, Carla Barber está descubriendo una nueva faceta de la que está enamorada. La exconcursante de 'Supervivientes' está siendo de lo más sincera a través de la redes sociales sobre todos los aspectos que le invaden ahora por ser madre. Tanto detalles de la evolución de su bebé cómo el cambio que está sufriendo en su cuerpo por el postparto.

"Cada cuerpo es único, cada mujer diferente y cada embarazo extraordinario y excepcional. Mi caso no es bajo ningún concepto la norma pero no por ello es malo o ha sido dañino para mi o mi bebé. Ha sido una gestación maravillosa y prácticamente sin síntomas. No sé cómo será el siguiente en caso de que tenga más hij@s. Mi bebé nació sano, con 2,800 kg de peso y 51 cm de talla. Yo engorde 4,300 kg y 7 días post cesárea me encuentro en el mismo peso que el que tenia cuando este precioso proceso empezó", escribía la doctora defendiéndose de algunas críticas con respecto a su físico y los planes que tiene para la recuperación. Ahora la influencer ha vuelto a compartir "lo malo" que tiene el postparto.

La doctora experta en medicina estética ha enseñado un mechón de pelo con el que ha hecho referencia al problema capilar que está experimentando y que es muy frecuente entre las mujeres que acaban de ser madres. "Saliendo de la ducha. Empieza la caída postparto del cabello", mostraba aunque de manera natural y tranquila.

Son etapas que hay que pasar y la influencer parece estar llevándola bien. "Nuestro pequeño llegó al mundo por cesárea, traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello. La profesionalidad de mi doctor hizo que todo saliera estupendamente", contaba la canaria sobre su parto.

