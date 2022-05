Carla Barber desvela cuántos kilos engordó durante el embarazo. El pasado 2 de mayo, la doctora se convertía en madre de un niño, Bastian, y ya disfruta de su recién nacido en casa. La especialista en medicina estética y su bebé, a quien ya le ha caído el cordón umbilical, se encuentran perfectamente y Carla Barber ha querido compartir con sus más de 999.000 seguidores de Instagram cómo se encuentra y cuál ha sido la evolución de su cuerpo durante el embarazo. Durante su gestación, la doctora recibió algunas críticas por su figura ya que no era la habitual en las mujeres embarazadas y ahora ha querido explicar los kilos que engordó durante el embarazo y cómo ha evolucionado su cuerpo tras dar a luz. Consejos para una nutrición óptima si estás embarazada .

Carla Barber ha compartido un vídeo que repasa cómo ha evolucionado su cuerpo durante el embarazo y cómo ha vivido esta etapa. "Cada cuerpo es único, cada mujer diferente y cada embarazo extraordinario y excepcional. Mi caso no es bajo ningún concepto la norma pero no por ello es malo o ha sido dañino para mi o mi bebé. Ha sido una gestación maravillosa y prácticamente sin síntomas. No sé cómo será el siguiente en caso de que tenga más hij@s. Mi bebé nació sano, con 2,800 kg de peso y 51 cm de talla. Yo engorde 4,300 kg y 7 días post cesárea me encuentro en el mismo peso que el que tenia cuando este precioso proceso empezó" escribía desvelando uno de los secretos mejor guardados de su gestación: los kilos que engordó. Mastitis y lactancia: qué es y por qué aparece.

Solo siete días después de su cesárea, Carla, que tuvo algún problema de salud en el embarazo , está en el mismo peso que el día que conoció que su bebé venía en camino y ha querido contestar a todos aquellos que critican cómo fue su embarazo. "Estos datos NO son en absoluto normales, NO son comunes y NO deben serviros como Guía en vuestros embarazos. Este ha sido MI caso y creo que tengo derecho a compartirlo con NATURALIDAD y sobre todo la FELICIDAD que me caracteriza. No os comparéis nunca con nadie, disfrutad vuestro embarazo o vuestra vida sin pretender ser igual a otra persona. Espero que las personas que se dedican a criticar sin necesidad hagan examen de conciencia y dejen de meterse en la vida de los demás. Añadir que, ser personaje público, no significa que seamos un saco de boxeo que cualquiera puede golpear cuando le apetece. Parece que somos la diana donde much@s desahogan su ira y frustración. VIVE Y DEJA VIVIR. A SER FELICES !!", escribió. Los mejores regalos para un bebé recién nacido.

Carla Barber no está dispuesta a que nada ni nadie le amargue estos primeros días con su pequeño Bastian y piensa seguir compartiendo su felicidad a través de sus redes sociales. Por ejemplo, ha contado la primera visita del pediatra a su recién nacido y cómo ya se le ha caído el cordón umbilical. ¡Enhorabuena Carla! Recién nacido ¿por qué se pasa el día durmiendo?

