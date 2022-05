Carla Barber ya es mamá. La doctora especializada en medicina estética ha utilizado sus redes sociales para presentar a su primer hijo, un niño, al que le ha puesto el nombre de Bastian, y que nació en Madrid este 2 de mayo. "Nuestro príncipe está desde ayer con nosotros, Bienvenido Bastian", ha escrito Carla junto a una imagen en la que tiene en brazos a su recién nacido y otra en la que sujeta la mano de su pareja y padre del bebé. Tanto la recién estrenada mamá como el recién nacido están en perfecto estado y la doctora ha utilizado sus redes sociales para compartir los momentos más emocionantes del nacimiento de su primogénito. Fue el pasado enero cuando la ex modelo anunciaba que estaba embarazada de un niño y ahora ya tiene al pequeño 'Little B', como le llamaba durante la gestación entre sus brazos. Los 105 nombres de niño más originales.

Superadas las dolencias estomacales que le 'amargaron' los últimos días de embarazo, Carla Barber ha disfrutado del nacimiento de Bastian arropada por su familia, su chico y sus mejores amigos. Algunos de ellos, como Violeta Mangriñán que también está embarazada, han reaccionado al post de Carla. "Es un muñeco mi sobrino 😍 y tú una fuera de serie!!! Enhorabuena a toda la familia❤️ love U", escribió la novia de Fabio.

Carla Barber ha querido dar las gracias, especialmente, a los doctores que la han atendido durante el embarazo y el parto a los que dedicó sendos mensajes de agradecimiento en sus redes sociales. El recién nacido ¿por qué se pasa el día durmiendo?

"Gracias infinitas y eternas a mi queridísimo doctor Ignacio Palomo y mi doctor Alfredo Fernández Blanco. Gracias por conseguir que todo saliera genial y que el pequeño pudiera estar sano y salvo a nuestro lado", escribió junto a una de las imágenes junto a los doctores. Carla también compartió una imagen con su madre Rosa, la orgullosa abuela. "Ayer fue un día inolvidable. Empezamos una nueva vida", escribía Carla junto a una foto de los tres. Así puedes ayudar a tu bebé a expulsar los gases. ¡Enhorabuena Carla y familia, a disfrutar de Bastian con mucha salud!

