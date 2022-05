Antonio Resines ha reaparecido para acudir a la primera edición de los Premios Berlanga al Humor. Una ceremonia muy especial en la que él ha tenido la oportunidad de participar como jurado. Sin duda, un papel muy importante que estaba muy feliz de poder realizar, y es que le parece que estos galardones han sido una gran iniciativa para premiar a la comedia. "Están muy bien porque son unos premios al humor y creo que es muy buena idea. Creo que van a ser unos premios importantes", ha indicado mostrando su felicidad por poder ser uno de los famosos que han participado en esta primera edición.

Un momento muy especial donde uno de los aspectos por los que se le ha preguntado ha sido por su encuentro con la infanta Cristina. Las imágenes de ellos dos juntos en el cumpleaños de un amigo que tienen en común han dado mucho de qué hablar, y ahora el actor se ha pronunciado sobre cómo vio a la hermana del rey Felipe VI en esa fiesta. Haz click en el vídeo de arriba para enterarte de todo lo que ha dicho.

Gtres

Lo cierto es que parece que la infanta Cristina poco a poco comienza a retomar su rutina tras hacerse pública su separación con Iñaki Urdangarin después de que se hiciesen públicas unas instantáneas de él paseando con otra mujer. Ahora, Antonio Resines ha tenido la oportunidad de coincidir con ella, un encuentro sobre el que ha querido ser muy discreto y no dar demasiados detalles, aunque no ha dudado en explicar cómo le vio.

Además, durante la alfombra roja de los Premios Berlanga, Antonio Resines también ha hablado sobre cómo afronta su futuro profesional tras haber estado un tiempo ingresado en la UCI por coronavirus. "Ahora estoy haciendo cosas cortas pero después del verano ya estaré bien del todo", ha indicado dejando claro que quiere ir volviendo a su rutina profesional poco a poco. Un momento en el que ha aprovechado para responder a una de las grandes incógnitas que han surgido estos días: ¿vuelve la serie 'Los Serrano'? No te quedes sin saber qué ha dicho pinchando en el vídeo de arriba.

