La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín están copando los titulares en los últimos días y es que se les ha visto juntos por las calles de Ginebra y, aunque no hay fotografías ni videos que lo confirman, los testigos han asegurado que se encontraban cogidos de la mano. Una estampa que ha dado lugar a rumores de una posible reconciliación entre los ex duques de Palma. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan en otra dirección totalmente opuesta.

Estas imágenes se habrían producido después de que José Antonio Avilés anunciara en 'Viva la vida' que Ainhoa Armentia le había dado un ultimátum al ex duque, buscando un gesto que delatara que el vasco apostaba por su relación dejando atrás su matrimonio. Y es que el periodista recordaba que la contable no habría cometido ningún acto de infidelidad al estar ya separada de su marido cuando comenzó la relación a pesar de no haber firmado el divorcio.

Gtres

Precisamente, el reencuentro podría haber respondido a la respuesta de Urdangarin a su pareja. Tal y como han informado en 'Viva la vida', la hermana del Rey Felipe VI y su marido podrían haberse reencontrado para acudir al abogado y firmar de una vez los papeles del divorcio. Un detalle que rompería del todo la relación haciendo definitivo el cese del matrimonio que se anunciara en el primer comunicado de la pareja al respecto.

"Hay una condiciones muy claras en las que no vamos a entrar porque hay 'personitas' implicadas. Se vieron en persona porque hay cosas que se deben hablar en persona y no en teléfono. Cuando el caso Nóos suceden cosas que saben ellos dos y no sabe nadie y de eso hay que hablar", cuenta José Antonio Avilés. Cabe recordar que Iñaki y Cristina "se casaron con unas capitulaciones cuyas condiciones hay que disolver para llevar a cabo ese acuerdo de divorcio".

