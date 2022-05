Gloria Camila ha sufrido un nuevo revés, ¿qué le ha pasado a la joven? Este lunes 23 de mayo su hermana Rocío Carrasco entraba en directo en 'Sálvame' para contar un notición que ha puesto a todos muy contentos, aunque creemos que a su familia no tanto. Por fin, tras muchos años cerrado, el Museo de Rocío Jurado abrirá sus puertas para disfrutar de los enseres de 'La más grande'. La apertura del museo será el próximo 1 de julio y la empresaria lo celebrará a 'lo grande': "¿La otra familia? Qué familia? Mi familia es la que yo decida", sentenciaba la hija de Rocío Jurado cuando le preguntaban si asistirán 'los Mohedano'. No sabemos si Gloria Camila estará algo molesta con esta noticia, lo que si conocemos es que lleva un mal día pero por otro asunto.



La colaboradora de 'Ya son las ocho' detallaba por sus redes sociales el problema que ha tenido con su coche y una multa. "16:00 horas de la tarde. Menos de dos minutos (tiempo máximo permitido). Mi coche parado en la puerta de mi casa en doble fila. Calle de un solo sentido, pero con dos carriles bien anchos. Nadie aparcado dónde yo estaba, y podían entrar y salir perfectamente", escribía la hija de Ortega Cano hecha una furia asegurando que su vehículo estaba estacionado sin interrumpir la marcha del resto de conductores.

Gloria Camila tiene que pagar 80 euros de multa y no está nada de acuerdo con esta penalización. La joven muy enfadada a cargado contra la Policía tras el trato, según ella, tan injusto que se le ha dado: "La Policía Municipal cobra en su nómina importes por ‘productividad’, y se les incita a cumplir con objetivos en el número de multas que ponen diariamente. Ejemplo: 150 multas por turno". Estos stories no se encuentran ya en el perfil de la joven puesto que han sido borrados.

