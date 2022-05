La tradición taurina ha vuelto a Madrid y Las Ventas han acogido una nueva edición de la feria de San Isidro donde Sergio Galán, Leonardo Hernández y Juan Manuel Munera han toreado a ejemplares de la ganadería de Fermín Bohórquez, ante la atenta mirada de una plaza prácticamente llena. Entre los asistentes hemos visto numerosas caras conocidas que han posado para los fotógrafos, mostrándose ilusionados de poder volver a disfrutar de los toros sin ninguna restricción tras dos años de pandemia.

Entre los más conocidos hemos visto al ex torero José Ortega Cano que volvía a disfrutar de su pasión y lo hacía junto a su hija Gloria Camila. Ambos, ataviados con sus gafas de sol bajo el calor de Madrid, han comentado cada uno de los detalles de las faenas de los toreros, las cuales han seguido con gran interés. Así se podía ver que ambos mantenían un debate con cada uno de los pases de los toreros.

Pero padre e hija no han sido los únicos rostros conocidos que se han dejado ver por Las Ventas. Además de ellos se han mostrado Miguel Abellán, a quien se le relacionó recientemente con Gloria Camila debido a la estrecha amistad que hay entre ambos, y quien ostenta el cargo de director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Además hemos podido ver a Vicky Martín Berrocal, María Dolores de Cospedal, Jesús Gil Marín o Juan del Val quienes han estado en la plaza. La diseñadora, acompañada, ha posado además para los fotógrafos que se encontraban en la arena puesto que ha ocupado de las primeras filas del tendido.

También han posado el abogado y ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón con su mujer, y los jugadores del club Nacho y Dani Ceballos quienes han disfrutado de la jornada en las primeras filas. También iba a haber acudido Sergio Ramos aunque finalmente no ha ocupado su sitio en el tendido.

Posando junto a su mujer también hemos visto a Adolfo Suárez Illana junto a su mujer.

Escondidos en el tendido hemos visto también a rostros como el periodista Federico Jiménez Los Santos o al empresario Luismi Rodríguez acompañado por una misteriosa mujer.

Un nutrido grupo de celebrities que no han dudado en pasar la mañana del sábado en la séptima jornada de un gran programa por San Isidro que durará hasta el 4 de junio donde Rafaelillo, Manuel Escribano y Alejandro Talavante cerrarán las celebraciones.

