Isabel Pantoja ha arrasado con el concierto que ha realizado en Buenos Aires y que ha sido el pistoletazo de salida a su gira por Latinoamérica. Ahora, Isa Pantoja no ha dudado en desvelar cómo se ha sentido al ver cómo su madre se ha emocionado encima del escenario al recibir de nuevo el cariño de su público. Un momento muy especial donde la artista también ha aprovechado para mandar algunas indirectas sobre la complicada situación personal que ha vivido durante estos meses desde que se distanció de su hijo.

"Me alegró mucho de verla así, ella tiene sus momentos de bajón pero ella saca esa capacidad para poder subirse la escenario, llevar tiempo sin cantar y sin ver a sus fans", ha confesado la colaboradora reconociendo que le encanta poder ver de nuevo a su madre sonriendo y disfrutando de su trabajo. Además, ha reconocido que le ha sorprendido mucho ver cómo ha conseguido reponerse después de la complicada situación que está viviendo.

Telecinco

La hermana de Kiko Rivera fue la primera en reconocer que Isabel Pantoja estaba pasando por una "depresión" tras el fallecimiento de su madre y la guerra con el marido de Irene Rosales. Por este motivo, admira mucho más a la artista por haber conseguido reponerse de esa forma para dar un gran espectáculo."Es de admirar que después de todo lo que le ha pasado, de tener esos bajones anímicos, tenga la fuerza de subirse al escenario".

Pese a todo, tiene claro que no cree que esto haga que ahora se le pueda ver mucho mejor en España. "Ojalá fuese así, pero creo que nada tiene que ver lo personal con lo profesional. Ella coge fuerzas para esto pero luego ella sigue recluida en Cantora y es complicado llegar hasta ella", ha lamentado reconociendo que no cree que las cosas cambien cuando regrese. Además, ha explicado que le habría encantado poder estar con ella en ese día tan especial como ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, sus compromisos profesionales y el cuidado de su hijo no se lo ha permitido.

Telecinco

Un momento que ha aprovechado para reconocer que ella sigue en contacto con su madre. De hecho, le mandó un mensaje antes del concierto para desearle suerte y que estuviese tranquila, ya que eran muchas las ganas que tenía de volver a subirse a un escenario. "Me ha emocionado la canción dedicada a los nietos, ella sabe perfectamente que puede contar con los hijos de mi hermano y el mío. A nosotros nos duele nuestra madre pero mi hijo me duele más", ha indicado tras escuchar cómo Isabel Pantoja cantaba una canción explicando que está dedicada y siempre lo estará a sus nietos.

