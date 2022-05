Quizá no muchos lo supieran, pero Nicolás Vallejó-Nágera, más conocido por todos como Colate, tiene nueva novia. Según ha revelado él mismo durante la presentación de su nuevo libro, 'Colate por Nicolás: La historia que nunca creí que contaría', está en un gran momento de su vida, y todo gracias a María Clara Mejía, con la que lleva ya saliendo 8 meses. Aún no se había podido ver a la pareja junta, pero hace sólo unos días Colate y María acudieron en Miami a un acto a bordo del histórico barco Juan Sebastián Elcano, donde La Armada le reconoció su aportación a la misma durante el año en el que estuvo enrolado, y allí se dejaron ver juntos con el hijo de Colate, Andrea Nicolás.

Ambos se mostraron muy distendidos en el acto, que empezó por la tarde y se alargó hasta la noche, tal y como demuestran las fotografías en las que la pareja -de lo más elegante él con esmoquin y guapísima ella con un mono blanco y complementos dorados-, no se separó en ningún momento. En ese viaje, además, coincidieron con doña Sofía, que se mostró muy simpática y cariñosa con todos los presentes mientras participaba en los actos de conmemoración de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano.

Colate, por su parte, no pudo evitar que se le notara lo enamorado que está de su chica y que por ello todo el acto pasara casi a un segundo plano: él mismo ha reconocido que está en un gran momento: por ahora no se han planteado dar un paso más, aunque ya viven juntos en Miami a pesar de que ella mantiene su casa, según ha confesado al portal 'Chic' recientemente en su visita a España para promocionar su libro, y todo va, tal y como cuenta, muy fluido, ya que apenas discuten. No le pudo acompañar en su viaje a España, sin embargo, por problemas de agenda con su trabajo, pero seguro que echarse de menos les viene genial para reencontrarse con más pasión a su vuelta...

Su nueva relación nada tiene que ver con la que mantuvo (y aún mantiene por su hijo) con Paulina Rubio: a la cantante la ha llegado a acusar en más de una ocasión de que no le deja ver al niño, y sus problemas judiciales se mantienen en los tribunales más de 10 años después de su ruptura (que se produjo en 2012, aunque consiguieron divorciarse en 2014). Precisamente el pequeño, que tiene ya 11 años, es la razón principal por la que Colate aún vive en Miami, y no esconde sus ganas de que todo se calme algún día y poder volver a España.

