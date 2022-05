Las palabras de Gloria Camila sobre los diseños de Ana María Aldón siguen coleando. La colaboradora de 'Ya son las ocho' aseguraba en el plató de su programa que la colección que había presentado en la 'Sálvame Fashion Week' no eran "de su estilo" sino que estaban enfocados "para señoras más mayores", dejando claro que no se los pondría. Unas palabras que han sido muy señaladas por la gran crítica que suponen hacia la mujer de su padre. No obstante, en su intervención Gloria Camila dejó claro que sí se había puesto vestidos diseñados por Ana María de los que ella previamente le había dado pautas.

Como era de esperar, esta valoración no ha sido bien recibido por su padre y su pareja quienes han reaccionado rápidamente a las palabras de la colaboradora.

El primero en contestar era el propio José Ortega Cano quien buscaba quitar hierro al asunto y posicionarse en favor de su mujer. "Estamos estupendamente", defendía el torero en declaraciones a los periodistas que se encuentran en la calle. Y es que, aseguraba que "es normal" que estuviera más efusiva con sus compañeros que con él, a pesar de haberle dado la sorpresa de entregarle el ramo en directo después del desfile. "A mi me tiene todo el tiempo", añadía bromeando.

Por su parte, Ana María escuchaba en 'Viva la vida' las palabras de la hija de su marido por primera vez. "Estoy de acuerdo en que no está hecho para ella sino para una determinada persona", aseguraba la diseñadora mientras que añadía que este comentario "necesario no era". Una valoración que sus compañeros arropaban, entre ellos Suso, quien destacaba que "parece que a ti se te puede decir de todo pero tú tienes que andar con mucho cuidado a la hora de hablar. No lo veo justo". Comentario que fue aplaudido por el público.

Además, ha destacado que "he echado en falta unas palabras bonitas, por lo menos", y es que ni siquiera Gloria Camila le he mandado un mensaje de enhorabuena ni ninguna llamada. "No hemos tenido ninguna oportunidad de tratar con ella". Así, ha matizado que, de haber sido al revés, "yo la hubiera apoyado, es más, la hubiera ayudado y me hubiera metido en el taller con ella porque no hubiera sido la primera vez".

En cuanto al reencuentro con su marido, Ana María ha destacado que había visto al torero 2 horas antes, asegurando que "no me voy a tirar encima de él, evidentemente. Era más importante la mirada de agradecimiento por haber asistido a pesar de que yo no le había insistido. Yo creo que lo merecía pero también lo habría entendido si no hubiera ido".

