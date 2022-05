Ortega Cano sorprende a Ana María Aldón en la 'Sálvame Fashion Week'

José Ortega Cano ha dado una sorpresa a Ana María Aldón y se presentaba en la 'Sálvame Fashion Week'. La relación del ex diestro con el programa no es bastante buena, pero como su mujer tenía un papel muy importante esta noche, le hacía ese favor. Ana María Aldón presentaba su cápsula de moda y no podía estar más emocionada por esta gran oportunidad. ¿Qué le ha parecido a Ortega Cano esta participación de su mujer con 'La Fábrica de la tele'?

Cabe recordar que Rocío Carrasco ha hecho de modelo en el último desfile de la noche pero por lo que se ha podido ver de refilón, el ex diestro se ausentaba del plató. Suponemos que los dos han llegado a ese acuerdo con la productora para que no hubiese mal rollo en esta noche tan especial.

Telecinco

El ex torero ha tenido el detalle de bajar hasta la pasarela para entregarle a su mujer un precioso ramos de rosas rojas para felicitarle lo bien que lo ha hecho en su debut. "Una noche muy bonita. Os felicito a todos. Tenía los nervios a flor de piel", confesaba el padre de Gloria Camila.

Ortega Cano ha dejado las rencillas a un lado para mostrarle todo su cariño a Ana María, y es que esta misma semana Rocío Carrasco anunciaba la apertura del Museo de Rocío Jurado. El lugar que vio crecer a la artista se vestirá de gala el próximo 1 de julio y la empresaria se encargará de celebrarlo por todo lo algo con una fiesta de inauguración en la que no está, de momento, invitada su familia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io