¿Qué piensa Gloria Camila sobre la reaparición de su padre en la 'Sálvame Fashion Week'? La joven se estrenaba este jueves 26 de mayo como reportera de 'Ya son las ocho' pero siguiendo con su puesto de colaboradora, sobre todo para cuando sea algo referido a su familia. Anoche fue la gran gala de la 'Sálvame Fashion Week' y hubo muchísimas sorpresas, entre ellas la aparición del ex diestro para apoyar a su mujer. Ana María Aldón debutaba como diseñadora y Ortega Cano tenía el detalle de asistir e incluso bajar a la pasarela para entregarle a su mujer un precioso ramos de rosas rojas. "Una noche muy bonita. Os felicito a todos. Tenía los nervios a flor de piel", confesaba el padre de Gloria Camila.

La joven, a parte de comentar cómo le pareció el encuentro entre su padre y Ana María Aldón, tampoco se cortaba nada en opinar sobre los diseños de la gaditana para la 'Sálvame Fashion Week'. "A mí me ha hecho muchos diseños pero estos no son mi estilo", comentaba la joven recalcando que había trabajado muchísimo Ana María para este desfile.

Gloria Camila le confesaba a Sonsoles Ónega que ella no quería que su padre fuera al plató, pero él sí quería y Ana María también. "Él fue para apoyarla y nada más. Por eso no se sentó ni delante ni nada. Quería ser discreto (...) Es cierto que yo eché de menos un poquito más de amor, un poco más de efusividad, un poco más de cariño", se sinceraba la joven bastante descontenta por Ana María Aldón. Gloria Camila cree que fue más cariñosa con Jorge Javier que con su propio marido.

