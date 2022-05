El impactante testimonio de Irma Soriano: "Pensé que era mi último momento"

La periodista Irma Soriano ha sorprendido a todos con su relato en 'Sábado Deluxe'. "Hay muchísimas personas que mueren por accidentes domésticos”, ha asegurado en su intervención en el programa mientras confesaba que ella podría haber sido una más de las estadísticas después de confesar qué fue lo que la ocurrió mientras limpiaba la piscina de su casa. "Pensé que ese era mi último momento y lo vi tan cerca... y me dije que no me quería ir”, explicaba a Jorge Javier Vázquez que se sorprendía con cada uno de los detalles que dio sobre todo lo que ocurrió.

Tal fue el shock de la situación que Irma no dudó en confesarlo, con lágrimas en los ojos por el trauma, a través de su cuenta de Instagram. Un vídeo que comienza visiblemente nerviosa, mordiéndose las uñas y pensando cómo enfocar el relato. Esto dio pie a su invitación al programa para explicar más detalladamente qué es lo que había ocurrido para poder prevenir otros accidentes: "El día menos pensado, va y pasa. Por ti, por mi, por nosotros", explicaba.

La presentadora ha relatado así los hechos en el programa de Telecinco. Todo ocurría cuando su marido estaba limpiando su jardín mientras ella estaba en la piscina. Al mover su marido el aparato de agua presión, el alargador en el que estaba conectado cayó al agua. Ante los gritos de su marido pidiéndole que sacara el cable, la periodista confiesa que se vio paralizada: "Me bloqueé, no podía pensar". "Noté como un calambre por todo el cuerpo", explicaba.

La situación la sobrepasó y es que años antes el que fuera su jardinero había muerto de la misma forma en la piscina de su casa, por lo que pensó que era su final. "Me acordaba cómo a veces hay momentos en los que no tienes ganas de levantarte de la cama y piensas 'qué cansada estoy' pero en ese momento pensaba que no quería irme. Quería huir de eso porque sabía que me podía costar la vida".

De hecho, le ha quedado miedo ya que no ha podido volver a acercarse a la piscina. "Cuando salí me tuve que tapar con muchas mantas porque tenía mucho frío. No me encontraba bien", explicaba. Ahora, se alegra de poder estar viva y contarlo, y busca volver de nuevo a tener una oportunidad de disfrutar cien por cien volviendo a la televisión: "Claro que lo echo de menos, es lo único que sé hacer. Necesito hacer televisión. Zapatero a sus zapatos. Sé comunicar y me falta".

