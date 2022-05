Lara Álvarez ha vivido una noche muy especial en 'Supervivientes'. La periodista ha cumplido 39 años en Honduras y desde el plató de 'Conexión Honduras' no han dudado en parar un momento el programa para dedicarle unas bonitas palabras a su compañera, que no puede estar más feliz al vivir de nuevo este día tan señalado de esta forma. "Lara, me comunican una noticia de ultimísima hora en los Cayos Cochinos y que afecta directamente al programa de hoy. No sé si te lo han comunicado. ¡Es tu cumpleaños, felicidades!", ha comenzado diciéndole Ion Aramendi.

El presentador ha aprovechado este momento para decirle a su compañera todo lo que piensa sobre ella y agradecerle el trato que le ha dado desde que se unió al equipo de 'Supervivientes'. "Gracias por tu profesionalidad, tu entrega, tu cariño, lo fácil que no lo pones a todos, especialmente conmigo que soy el nuevo. Da gusto trabajar con personas como tú. Felicidades, querida. Te lo mereces todo".

Telecinco

Sin duda, unas bonitas palabras que han provocado que Lara Álvarez estalle de alegría mostrando lo feliz que se siente de formar parte de este equipo. "Era una niña cuando llegué aquí y soy toda una señora ya", ha indicado agradeciendo a todos sus compañeros el trato que le dan año tras año.

Telecinco

Pero esto no ha sido todo, y es que la presentadora ha querido tener un detalle muy especial con los supervivientes para celebrar su cumpleaños. "Me hace muy feliz celebrar mi cumpleaños con vosotros. Es el número 8 que celebro en 'Supervivientes' y os va a llegar un trocito de tarta a la playa para celebrarlo", les ha indicado a los concursantes, algo que ha puesto muy feliz a todos ellos.

