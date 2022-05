Isabel Pantoja lo ha vuelto a hacer: usar sus conciertos para mandar indirectas a su familia. Y las respuestas de su hijo y su nuera no se han hecho esperar. La tonadillera, que está pletórica por el éxito que han tenido sus conciertos en Argentina y Chile, se ha acordado de sus hijos y sus nietos sobre el escenario. "Esta canción la escribió una persona pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos y pensando en los hijos de los demás. No nos damos cuenta de que hay que abrazar, que el abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve para nada", dijo Pantoja ante su público entregado en Chile, en clara referencia a su hijo Kiko Rivera cuyo distanciamiento supera ya el año y medio. Un tiempo en el que la cantante ha vivido duros momentos como la muerte de su madre, doña Ana, y se ha vuelto a sentar el banquillo, un caso del que ha quedado absuelta.

Isabel Pantoja también ha dedicado una canción a sus nietos, con los que tampoco tiene relación. Hace unos meses cuando madre e hijo estuvieron a punto de retomar el contacto, Kiko Rivera y su mujer decidieron que Isabel pasase más tiempo con sus hijas y las pequeñas estuvieron a punto de ir a Cantora a ver a su abuela pero en el útimo momento, la cantante alegó que "no estaba preparada" y no hubo visita.



La pareja, en una imagen de archivo. Gtres

Las reacciones de Kiko Rivera e Irene Rosales a los mensajes de Isabel Pantoja son muy distintas. El matrimonio ha pasado unos días de Matalascañas (Huelva), donde tal y como ha declarado Irene están "desconectando, celebrando el amor (su octavo aniversario) y pasando tiempo con amigos". En el vídeo que puedes ver arriba, sobre la canción que Isabel ha dedicado a sus nietos, Irene ha confesado que no ha visto la actuación, pero afirma: "todo eso me parece muy bien, me alegro. Sus canciones son muy bonitas y ella canta muy bien así que…", demostrando que quiere mantenerse al margen de cualquier polémica entre su marido y su suega. Una reacción muy distinta a la que ha tenido su marido. El Dj prefiere no pronunciarse sobre las palabras de su madre y también da la callada por respuesta cuando le preguntan si hay alguna posibilidad de reconciliación.



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io