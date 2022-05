La recuperación de Belén Esteban "va muy bien". No lo decimos nosotros, lo ha desvelado ella misma en sus redes sociales. El pasado 25 de abril, la colaboradora televisiva vivió su peor tarde en 'Sálvame' y no porque se hablase de su vida o se pelease con alguno de sus compañeros, ese día, la de Paracuellos se partió la tibia y el peroné en directo al participar en una prueba de fuerza que el programa había puesto a los colaboradores. Aunque en principio no parecía que fuese tan grave, Belén sufrió una rotura por la que tuvo que pasar por quirófano y el 6 mayo acudía al hospital, acompañada por su marido, Miguel Marcos, para se operada.



Este 17 de mayo, Belén Esteban ha reaparecido en sus redes para contar cómo evoluciona su pierna y también ha contado algunos detalles de la operación. Es también la primera vez que la vemos desde es fatídico día, porque el día que ingreso para ser operada se cubrió de pies a cabeza con una sábana para que ninguna cámara captase su imagen.

"Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonar por no poder contestar a vuestras llamadas y whatsApp. Quiero dar las GRACIAS a mi Dr. López Graña, Dr. Caballero, Dr. Campuzano, Dr. Vila (Cirugía Plástica), Dr. Diaz (Anestesista) , Paula Sanz (Instrumentista) y a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño", comienza el post de Belén, que además acompaña de varias imágenes de cómo está su pierna y junto a su inseparable marido.

"El día 25 de Abril sufrí una caída que me ocasionó una fractura de tibia y peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de Mayo. La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar", continúa Belén.

Y finaliza dando el parte de su evolución: "He vuelto a ir al Médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente todo va muy bien". La publicación de Belén lleva ya más de 12.000 likes y muchos comentarios de ánimo, entre ellos la actriz Paula Echevarría: "Ánimo Belén, lo peor ya pasó, ahora a recupera".

