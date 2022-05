¿Cuándo y cómo se producirá el reencuentro entre Manuel Díaz 'El Cordobés' y su padre, Manuel Benítez? El torero ha confesado antes los medios que "todo está perfecto", y es que se le nota en la mirada. Mientas acudía a la plaza de toros de San José del Valle en Cádiz recibía muchísima cariño por parte de sus admiradores. También ha tenido tiempo para dar detalles de esta "reconciliación". En concreto ha dicho que "todo perfecto", por lo que deducimos que las aguas están bastante calmadas y que ambos están poniendo de su parte para finalizar con una guerra mediatizada desde hace años, por no decir toda la vida.

"Estamos ahí. Todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera. Yo le tengo mucho cariño e intentaré mantener una conversación con él poquito a poco. Ya nos veremos", decía Benítez alegrando muchísimo al marido de Virginia Troconis. Esta vez no ha podido acompañarle su mujer a Cádiz, puesto que tenía otro compromiso. Pero seguro que ella también se alegra de que padre e hijo vayan acercando posturas. Dale al play para descubrir todo sobre el encuentro entre los toreros.

En el programa '10 momentos' que presenta Anne Igartiburu, Manuel Díaz reconocía que lo único que quiere es olvidar todo lo sucedido y recuperar el tiempo perdido con su padre: "Idealizo a este hombre y tengo un encuentro de los dos idealizado en mi mente. Estaríamos tranquilamente y le diría 'por qué hemos perdido el tiempo, lo hubiésemos pasado bien juntos'. Yo no quiero nada. Sin decirnos nada, lo importante es estar y hablaríamos de 20.000 cosas de nuestra profesión, de la vida, no creo que me diese muchas lecciones de padre", le confesaba a la presentadora.

