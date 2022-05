Terelu Campos ha vivido una noche muy especial donde ha estado acompañada de Alejandra Rubio y Carmen Borrego. La Peña Periodística Primera Plana ha recuperado sus ya míticos Premios Naranja y Limón y han querido otorgarle a la presentadora el más ácido de todos ellos, una decisión que la hija de María Teresa Campos se ha tomado con el gran sentido del humor que le caracteriza. "No me ha molestado para nada, tengo suficiente sentido del humor y los años han hecho que tenga muchísimo más. Además, es un premio que han recibido grandísimas personalidades a las que respeto y admiro", ha confesado.

La periodista ha explicado que ella no lo ha tenido nada fácil con los medios de comunicación, sobre todo en este tiempo en el que se le han hecho preguntas muy desagradables que hacen que se sienta "atacada", provocando que termine enfadándose. "Yo siempre pienso que hay que crear un clima, enróllate y luego me metes el zarpazo, pero si lo haces de primeras me mosqueo como todo el mundo", ha explicado.

Getty Images

La madre de Alejandra Rubio ha confesado que se siente una gran privilegiada por compartir palmarés con grandes profesionales a los que admira. Además, ha confesado que, como era consciente de que recibiría el Premio Limón, ha querido lucir un vestido amarillo de la firma Nouménico para estar a juego que le sentaba de maravilla. "Yo creo que no me porto tan mal con la prensa pero a alguien hay que dárselo. Creo que forma parte de que comencé a hacer el Lemon Téa... yo lo he querido disfrazar por ahí", ha reconocido hablando sobre el premio que le han otorgado.

Además, durante este evento tan especial no ha dudado en abrirse confesando qué le parecería que su hija le hiciese abuela pronto, y es que la relación de Alejandra Rubio con Carlos Agüera parece estar cada día más consolidada. "No me veo como abuela, en absoluto, tiene 22 años... Un hijo es una cosa muy seria que te cambia la vida radicalmente y no se puede frivolizar con eso. Que se case me da lo mismo pero eso.. es el compromiso más grande que uno adquiere en la vida", ha desvelado de forma tajante dejando claro que cree que su hija es demasiado joven para ser madre.

En cuanto a la relación de Alejandra Rubio con Carmen Borrego, que han coincidido en este evento, Terelu Campos ha dejado claro que están bien, y es que son una familia muy unida. "El premio lo pondría en un frutero, que es donde están las cosas más importantes de mi vida que son mi familia, que somos una piña y mi hija que es la pera. Estoy orgullosa de la familia que tengo, lo que somos y lo que nos ayudamos y los demás pueden decir lo que quieran", ha asegurado dejando claro que lo que más le duele es que se puedan meter con su hija. Sin embargo, la colaboradora ha confesado estar tranquila, y es que ella ya le dio un gran consejo a su hija. "Sabe dónde se ha metido, tiene que caerse y levantarse ella. Se lo advertí pero ella lo tiene claro, mucho más que cuando yo empecé".

Getty Images

En cuanto a ella, ha reconocido que ahora se encuentra tranquila y muy contenta. Además ha vuelto a dejar claro que no quiere un hombre en su vida, y es que parece que estar muy feliz sin pareja. En cuanto al terreno profesional ha reconocido que echa muchas cosas de menos. "Echo en falta la estabilidad profesional que tuve durante muchos años. Saber que tienes un contrato de cadena durante dos años y tal te da para organizarte mucho al vida, pero también entiendo que ha cambiado mucho y que ya no ganamos lo que ganábamos antes y trabajamos tres veces para ganar la mitad de la mitad y eso nos pasa a todos".

Ahora, disfruta de este premio tan especial rodeada de su familia y reencontrándose con grandes amigos de profesión a los que le ha hecho mucho ilusión poder volver a ver para compartir un día tan importante.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io