Una semana ha pasado desde que Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y nietísima de María Teresa Campos, dejara caer el bombazo en sus redes sociales: una boda con su novio, Carlos Agüera, podía estar al caer tras compartir la foto de unas alianzas de oro en la que sencillamente le había mencionado a él junto a un corazón de color negro. La alarmas saltaron y todos se preguntaron lo mismo: ¿nueva boda en el clan campos?

Alejandra Rubio Instagram

Parecía el paso natural: la pareja ya llevaba unos meses saliendo, e incluso se fueron a vivir juntos el pasado mes de febrero. Lo suyo, de momento, es corto, pero muy intenso: no llevan demasiado tiempo saliendo, y sin embargo él quiso tener el detalle de ir en San Valentín a sorprenderla a Telecinco con un ramo de flores, y ya, de paso, Alejandra hizo las presentaciones oficiales pertinentes. Ahora todos contenían la respiración, porque ninguno de los dos había dado explicaciones acerca de esos anillos... hasta ahora, que la colaboradora ha dicho que boda, ni hablar: "No me voy a casar, lo que pasa es que Carlos me hizo el regalo de una alianza y a mí me parecía bien. Me lo quería hacer por San Valentín, pero no habíamos bajado a Málaga, porque es de la joyería de sus padres", ha revelado.

Mediaset

Mediaset

A pesar de eso, no descarta en un futuro casarse con él (tiene hasta los nombres de sus futuros hijos pensados por si ocurriese), y que cuando eso ocurra asegura que nos enteraremos, que le encantaría que fuese en Málaga, que lo celebrará por todo lo alto acompañada de sus compañeros de 'Viva la vida' y que se irá a "alguna isla guay" de viaje de novios.

Pues nada, Alejandra, guardamos las pamelas de momento, aunque nos encantaría verte vestida de novia tanto como a tu madre, Terelu, que cuando habló de Carlos en 'Sálvame Lemon Tea' fueron todo palabras bonitas, y le calificó de "bellísima persona". Vamos, que está encantada con su yerno...

