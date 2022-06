El ex futbolista José María Gutiérrez 'Guti' y su mujer, la presentadora y periodista Romina Belluscio, consiguieron juntar, el pasado fin de semana, a toda su familia tras dos años de pandemia para celebrar la esperada comunión de su hijo Enzo. Los orgullosos padres no dudaron en posar para la Prensa congregada para el evento, aunque el más sonriente era el propio pequeño. Y, como decimos, no estuvieron solos: también los hijos mayores del deportista, Zayra y Aitor, acudieron al gran día de su hermano, y por supuesto no podía faltar Romeo, que nació en plena pandemia, e1¡l 10 de enero de 2021 -tan sólo un día antes del cumpleaños de Enzo, algo que sin lugar a dudas fue un gran regalo para el pequeño-.



A pesar de los rumores de distanciamiento entre la familia, Guti se mostró muy cariñoso con sus hijos mayores, y viceversa. De hecho, Zayra no dudó en compartir imágenes de dentro del evento en la celebración posterior, donde disfrutaron, sin duda, de una gran comilona y de la compañía de todos los suyos.

Romina y Guti, que salen desde 2011 y están casados desde 2016, parece que podrían haber cumplido ya con eso de ser padres, pero viendo lo que comentaban hace sólo unos días desde luego no se han planteado dejar de tener hijos, y es que recientemente ella confesó que no sabe qué pasará, aunque, desde luego, es una conversación que tendrá que tener la pareja antes de ponerse de nuevo manos a la obra. Si por Enzo fuera, tendría ya otro hermanito o hermanita.

¿Se casa Zayra Gutiérrez con su novio?

Por su parte, Zayra, la hija mayor de Guti, ha conseguido continuar su vida sin ser protagonista de polémicas: recordemos que, en plena pandemia, sus padres tuvieron que salir a pedir perdón por su multitudinaria fiesta de cumpleaños en 2020 pese a las restricciones por el covid. Ahora, sin embargo, parece mucho más centrada junto a su novio, Miki Mejías, con el que el mes pasado compartía unas fotos en Instagram, en cuyo texto aparecía sencillamente un emoji de un anillo, aunque ya ha desmentido que tenga planes de boda con él.

