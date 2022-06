Esta semana, María Teresa Campos ha abierto su corazón a Kiko Hernández. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en tu kiosco, la presentadora nos recibió en su nueva casa, muy cerca de la de su hija, Terelu Campos. Esta entrevista EXCLUSIVA de nuestro colaborador a la presentadora malagueña, Teresa Campos abre su corazón sin dejar indiferente a nadie. Ahora, su nieta, Alejandra Rubio ha reaccionado a la entrevista de su abuela en 'Viva la vida'.

Su abuela toca los temas polémicos que han rodeado en estos últimos tiempos a sus familiares y amigos. María Teresa habla de su relación con Rocío Carrasco, de un incidente subido de tono con José Ortega Cano en la Comunión de sus hijos o de la adopción de Gloria Camila y José Fernando.

Muy sincera, como siempre, Alejandra ha dejado claro que ni su abuela ni su tía le dijeron nada a su madre porque ella cree que sabían que Terelu no habría consentido la entrevista:

Alejandra ha reconocido que ha leído la entrevista entera y que, aunque adore a su abuela por encima de todas las cosas, ella no habría hablado de ciertas cuestiones y menos a estas alturas. La joven ha hecho hincapié en el tema en el tema de la adopción de los hijos de Ortega Cano y Rocío Jurado: "Imagino que todo lo que cuenta ha pasado, no creo que se invente nada, pero ella que no se mete nunca en nada al final es la que provoca el gran escándalo. No estoy de acuerdo". Aunque ha querido dejar claro, que una cosa es escuchar hablar de estas cosas, y otra es verlas escrito, puede cambiar.

Contra Kiko Hernández

Alejandra Rubio sigue manteniendo que Kiko Hernández no es una persona de su agrada, porque ni ella ni su madre tienen buena relación con él: "No sé por qué se la ha dado a un señor que se porta mal conmigo y con mi madre".

Alejandra cree que su abuela está en un momento en el que tiene que estar tranquila y dedicarse a estar con sus amigas, pasándolo bien y viajando, aunque respeta que puede hacer con su vida lo que quiera.

