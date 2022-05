Terelu Campos lo ha vuelto a hacer. La hija de María Teresa Campos ha vuelto a dar la cara por Rocío Carrasco en 'Viva la vida'. Después de que su hermana Carmen Borrego se rompiese en directo tras la llamada sorpresa de la hija de Rocío Jurado en la que aseguraba que no tenía que dar explicaciones por no haber asistido a la boda del hijo de su "hermana" y que, seguramente, si Alejandra Rubio decidiese pasar por el altar no de se perdería su boda, Carmen Borrego estallaba. La colaborador de 'Sálvame' se rompía y lloraba desconsoladamente tras sentir menospreciados a sus hijos.

Tras este duro episodio, Terelu ha aclarado que, al finalizar el programa, tuvo una charla con su hermana. Carmen Borrego se abrió en canal con su hermana. "Es una mujer muy sentida y muy sensible, mucho más de lo que ella aparenta públicamente. Necesitaba explotar", ha aclarado sobre las lágrimas que derramó ayer su hermana tras la llamada de la hija de Rocío Jurado.

Además, Terelu ha querido dejar claro que "Carmen nunca se enfadó porque Rocío no fuera a la boda". La colaboradora de 'Viva la vida' ha dejado claro que ella no cree que su hermana se derrumbase por Rocío Carrasco. "Fue un cúmulo de cosas, de una manera y se viene abajo", ha matizado. Después ha confesado que su hermana llevaba una semana muy dura, aguantando muchas críticas y que estaba "agotada".

Y que lo que realmente provocó sus lágrimas fue la llamada su hijo. En directo, Carmen Borrego recibió una llamada de su primogénito y que le dio la sensación de que no estaba disfrutando de su luna de miel.

Por otra parte, y en su empeño por defender a Rocío Carrasco, dejó claro que le parece "muy injusto que se le haga responsable de las lágrimas de Carmen, me parece desproporcionado", sentenció la colaboradora de televisión.

