Francisco Rivera no olvidará la romería de El Rocío 2022. Uno de los momentos más emocionantes en la vida de cualquier rociero es su bautizo a su paso por el río Quema y esta experiencia fue la que vivieron la hija mayor de torero, Tana Rivera, y su novio, Manuel Vega. El colaborador de 'Espejo Público' y su mujer, Lourdes Montes, fueron testigos de este instante tan especial e inolvidable. Francisco abrazó emocionado a la diseñadora, mientras esta le consoloba.

Tana y Manuel hacían el camino junto a la Hermandad de Triana, a la que pertenece el padre de la joven desde siempre.

Francisco es un gran devoto de la Virgen del Rocío y esta pasión se la ha transmitido a su primogénita, la hija que tuvo junto a Eugenia Martínez de Irujo. Padre e hija protagonizaron momentos inolvidables durante el camino en los que mostraron la buena relación que les une.



Y es que había muchas ganas de Rocío después de dos años sin ver a la Virgen pasear por las calles de Almonte debido a la pandemia. El salto de la reja se produjo a las 3.13 de la madruga, pero justo cuando la Virgen se encontraba cerca de la Hermandad de Triana se ha roto un banco de las andas procesionales y la Virgen del Rocío ha vuelto a su santuario por razones de seguridad.



Francisco, que es uno de los peregrinos con más solera, ha estado acompañado todo el camino junto a su mujer, con la que caminó de la mano y con la que se fundió en un cariñoso abrazo al ser testigo del bautizo de su hija. El matrimonio forma una de las parejas más sólidas de nuestro país y más tras el nacimiento de sus dos pequeños, Carmen y Curro, que no los han acompañado por ser muy pequeños.

Tana sigue así la tradición familiar y es que su abuela paterna Carmen Ordóñez era una gran devota de la Blanca Paloma, al igual que después lo ha sido Francisco Rivera y ahora lo es ella. Además, las aguas las ha tomado junto a su novio, quien ya es uno más dentro de la familia, pues es muy querido por todos.

