Tana Rivera presenta en sociedad a su nuevo novio, Manu Vega. El pasado 3 de febrero, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo acudió, en Sevilla, al desfile de la nueva colección de 'Miabril', la firma de moda flamenca de Lourdes Montes, la mujer de su padre, y Rocío Terry y no estuvo sola. Además de estar acompañada por su padre; su madre, la duquesa de Montoro, y Narcís Rebollo, marido de ésta, y sus tíos, Cayetano Rivera y Eva González, Tana hizo acto de presencia con su nuevo amor, Manuel Vega, Manu para su familia y amigos, el empresario sevillano que le ha robado el corazón.

Tana, que captó todas las miradas con un chaleco multicolor firmado por Inés Domecq, sale con Manuel desde hace unos tres meses. A pesar de los diez años que les separan, ella tiene 22 años y el empresario, 32, la pareja está muy enamorada y compartieron desfile con los padres de la joven que ya conocen a su 'yerno'. Fuentes cercanas a la pareja, aseguran que el romance tiene el visto bueno de Fran Rivera porque el torero es buen amigo de la familia de Manuel que tiene varios negocios de hostelería en la capital hispalense.

Manu Vega pertenece a una familia muy conocida en Sevilla que se dedica al mundo de la restauración y hostelería. Son los dueños de la famosa discoteca Antique y de otros locales y restaurantes de la ciudad. Mientras que su novio, con el que está muy ilusionada, triunfa en el mundo de los negocios, Tana tiene nuevo trabajo. Tras realizar unas prácticas en Universal Music, la joven ha comenzado nueva andadura en Colkie, una plataforma digital para amantes de la música, en la que ejerce de coordinadora de marketing digital. La joven está feliz con su nuevo proyecto.

