Jorge Pérez ha querido compartir con sus seguidores de Instagram la peor experiencia de su vida. El ganador de 'Supervivientes 2020' es muy querido desde que hizo el concurso y aunque su profesión es ser Guardia Civil, se ha aficionado al mundo televisivo y no se le da nada mal ser colaborador. Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, están esperando su cuarto hijo pero lo viven con la misma ilusión que si fuese el primero: "Muy felices y afortunados por poder compartir con vosotros que somos uno más… pasaremos a ser 7 (6 más Laika) y la alegría y la emoción no podrían ser más grandes en nosotros" escribía el Guardia Civil de lo más ilusionado. Tanto comparte momentos felices como momentos desgarradores.

¿Qué le ha pasado al ganador de 'Supervivientes 2020' que tanto ha preocupado a sus seguidores? Él mismo lo contaba: "Es la primera vez que me pasa, conduciendo por la autovía ha habido un camión que literalmente me ha sacado de la carretera", avanzaba. Gracias a Dios, Jorge supo reaccionar rápido: "Por suerte, era de grava y he conseguido que no fuese a más. Gracias a la Guardia Civil y al grupo de acción rápida por sus cursos de conducción evasiva. Me han resultado realmente útiles", agradecía el modelo.

"Es importante no solamente que vayáis pendientes de la conducción, sino de lo que hacen los demás", aconsejaba el colaborador aclarando que iba a la velocidad permitida en autovía, a 125 kilómetros.

