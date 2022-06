La esposa de Álvaro Falcó, primo de la marquesa de Griñón, es uno de los fichajes estrella de la nueva edición de la versión Celebrity y nadie mejor que la hija de Isabel Preysler, que ganó la edición del año 2019 , para darle consejos. Hace unos días, Isabelle confirmó su debut en televisión a través de sus redes sociales. "Igual de sorprendida que vosotros estoy!!!🤣 QUE ganas de ponerme al frente de los fogones con mi nueva family @masterchef_es 👩🏼‍🍳🔥🔥🔥🔥🍳🍳🍳🍳 (😳🙏🏼)", escribió.

Tamara Falcó, que hace unos días desmintió su embarazo a DIEZ MINUTOS, hacía unas gestiones en Madrid y pudimos preguntarle por la participación de Isabelle Junot en 'MasterChef'. En el vídeo de la parte superior, la hija de Isabel Preysler revela cuál cree que será el papel de la esposa de su primo en el reality de cocina de TVE. ¡Dale al play para conocer su respuesta!

Tamara Falcó fue una de las asistentes a la boda de Álvaro Falcó e Isabelle Junot, que se celebró el pasado 2 de abril con numerosos invitados. La marquesa de Griñón está muy unida a su primo y estuvo en el enlace con su chico Íñigo Onieva del que está cada día más enamorada aunque, de momento, no tienen planes de boda. Lo que si comparte la pareja, además de amor y presentaciones, son un proyecto gastronómico del que todavía no ha querido dar muchos detalles. Tamara habla con naturalidad de su relación con Iñigo y hace unos días reveló cómo fueron sus primeras citas. La marquesa reconoce que pensaba que no iban a llegar a nada porque no tenían nada en común pero no fue así.

