Tamara Falcó no está embarazada. Así nos lo ha confirmado en exclusiva tras los rumores que surgieron hace unos días cuando la influencer publicaba un post en Instagram en el que aparecía con uno de los vestidos que ha diseñado en exclusiva junto a la firma Pedro del Hierro. Sus seguidores se fijaron en el diseño, pero también en las curvas de la hija de Isabel Preysler y no dudaron en comentar el post. "No te favorece, te ensancha muchísimo", escribía uno, mientras otro contestaba: "Es verdad, parece que está embarazada".



Aunque en un principio dio la callada por respuesta, Tamara finalmente ha querido aclarar a nuestra revista, que no, no está embarazada. Aunque de serlo no nos extrañaría porque la influencer ya confesó hace unos meses que sí tiene instinto maternal, le gusta estar con sus sobrinos y le encantan los niños. Lo único que llamaría la atención sería que -por sus convicciones religiosas- la hija de Isabel Preysler decidiese ser madre antes de dar el 'Sí, quiero' a Íñigo Onieva.

Gtres

La pareja comenzó a salir en septiembre de 2020 y su relación está más que consolidada. Él se lleva fenomenal con la familia de ella -estuvieron juntos en Filipinas- y al revés. Cada uno tiene sus gustos y por eso tienen un pacto. "Yo voy a su discoteca y él viene a misa conmigo", contó Tamara.



Siempre sincera, la marquesa de Griñón desveló que su relación no es que sea de película Disney y tienen sus encontronazos pero "cuando hay amor, respeto y cariño vas pegandos saltitos en la relación y cada salto que pegas ves que la relación se afianza más".



