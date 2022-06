Ezequiel Garay, harto de especulaciones sobre su reconciliación con Tamara Gorro y todo lo que rodea a su situación, ha compartido un comunicado a través de su cuenta de Instagram dando su opinión. Después de que comenzasen el año anunciando su separación temporal, el matrimonio ha decidido darse una segunda oportunidad. Muchos han dudado de este giro de guión, en concreto 'Sálvame' ponían en duda la reconciliación de la pareja. Los colaboradores señalaban la rareza de las peculiaridades de esta historia, tanto por tiempo, forma, contenido y pasos que han dado estos meses.

El comunicado del futbolista empezaba: "Cuando mi mujer y yo nos separamos, recibía miles y miles de mensajes de pena, tristeza y apoyo, mucho apoyo (...) Hoy estamos juntos de nuevo y se está diciendo que TODO era una mentira y nadie se alegra", explicaba el marido de la influencer.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A parte de dar su sincera opinión sobre su reconciliación con su mujer y madre de sus hijos, Ezequiel Garay también ha querido dejar claro el daño que los mensajes negativos pueden afectar a su familia y a Tamara, que pasa por un momento muy complicado por su enfermedad. "También quiero decir que estoy cansado de que se insinúe que la ENFERMEDAD de mi mujer es una farsa. ¿Tiene que suicidarse como por desgracia en otros casos, para que se sepa que es verdad? ¿qué narices está pasando en este mundo? OJALÁ fuese una mentira, porque no le deseo a nadie lo que ella está viviendo desde años, y por supuesto yo también como compañero de vida".



La empresaria ha explicado en diferentes ocasiones que padece depresión con trastorno de ansiedad. "Una enfermedad cuando sabes que la tienes, tienes que tratarla y no puedes dejar ese tratamiento. Yo llegué a un punto que quise dejarlo y mis palabras fueron 'me rindo'", contaba Tamara en la presentación de su libro.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io