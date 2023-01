Ruptura definitiva

A pesar de que se encontraban en su mejor momento en verano, el final de 2022 dejaba una separación definitiva llegando a firmar los papeles del divorcio. "Yo soy muy sincera. Los consejo que recibo son que me muestre fuerte pero no lo estoy. Este hecho viene gestado desde hace tiempo y duele pero yo me quedo con lo positivo. Yo no pierdo a Ezequiel ni el me pierde a mí", confesaba en 'Y ahora Sonsoles'. Algo que se demostró en Navidad, fiestas que pasaron unidos con sus hijos.