Después de varios años alejada de la televisión, Raquel Morillas se ha sentado este sábado en el 'Deluxe' para contar a qué se dedica en la actualidad y cómo ha cambiado su vida durante estos 20 años. Hace ya dos décadas se convirtió en uno de los personajes más populares de la televisión gracias a su participación en 'Gran Hermano'. A su salida del reality siguió participando en varios programas de televisión, donde trabajó como colaboradora. Sin embargo, un año después, un accidente de tráfico, con la que por aquel entonces era su pareja cambió su vida. ¿A qué se dedica en la actualidad?, ¿tiene algún tipo de relación con Noemí Ungría?

19 años después de aquel fatídico accidente, del que arrasta secuelas físicas y psíquicas, Raquel sigue sin poder mirar fotos del pasado porque aún le sigue haciendo daño. Sin embargo, gracias a la terapia se ha dado cuenta de que es algo totalmente normal "un psicólogo me dijo que era normal que me doliesen las fotos del pasado", ha comentado la joven. Y es que, ella señala que es algo que tiene en el rostro y que ve cada vez que se mira el espejo. "Pero soy feliz, no estoy traumatizada ni nada", ha matizado.

Los colaboradores del 'Deluxe' han comentado que ahora la ven mejor que nunca y han querido saber a qué se dedica en la actualidad. “Trabajo en la ONCE vendiendo cupones. Es lo mejor que me podía haber pasado en la vida. Estoy encantada y me lo paso pipa con la gente”, decía muy orgullosa de su nueva profesión.

Raquel Morillas está muy feliz y asegura que está en uno de sus mejores momentos: “Me casé en 2020, tengo un buen trabajo, la mejor pareja del mundo y tengo salud”, explicaba la ex gran hermana, que, además, afirma que lleva seis años sin jugar, una adicción de la que ha conseguido salir. También dice que ha dejado de hacer vídeos porque cree que, a veces a la gente, le molesta verla tan feliz.

"En 2020 le di una sorpresa a mi mujer y la lleve al ayuntamiento y nos casamos. Tengo salud2, ha afirmado dejando claro que su mujer es lo mejor que le he pasado. "Mi trabajo no tiene nada que ver con mi adicción porque no tenía que ver con rascas. Si trabajase al lado de una ruleta, tendría más tentación".

No perdona a Noemí que la acusó de maltrato familiar

La concursante de ‘GH’ vivió una tormentosa relación con Noemí Ungría y no quiere saber de ella: “No la he perdonado”, decía de la mujer con la que se casó tras salir de la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que, la última vez que la vio fue en un juzgado. "Fue muy duro ver en una pantalla que me pedía seis meses de cárcel por maltrato familiar, cuando yo nunca le he hecho daño a nadie.

Raquel ha afirmado que siempre que se acerca a ella pasa algo malo, por eso prefiero estar cuanto más lejos esté, mejor. "No sé nada de ella. He tenido muchas parejas, no ha sido la única mujer que ha pasado por mi vida. No me acuerdo nada de ella". aclaraba.

"No echo de menos la televisión, tengo una vida muy tranquila. Porque tengo una vida muy tranquila y estoy muy feliz con lo que tengo. Noemí no se quedó con nada mío porque fui rápida a la hora de separarme", ha explicado.

