Penélope Cruz y Javier Bardem se han llevado un varapalo muy grande. Una situación bastante desagradable ocurría en Madrid, en concreto en pleno centro de la capital, en la calle Martín de los Heros. Allí se encuentra el Paseo de la Fama de nuestro país y tanto la actriz como el actor tiene sus estrellas tallada con su nombre. El matrimonio es adorado internacionalmente hablando y en nuestro país no es menos, pero parece que alguien ha querido "fastidiar" a los actores con un acto vandálico.

En la madrugada del pasado 12 de junio, Madrid amanecía como si nada hubiese pasado, pero en la céntrica calle de Martín de los Heros sucedía un incidente que afectaba directamente a Penélope Cruz y a Javier Bardem. Las estrellas de la fama del matrimonio aparecían destrozadas como si alguien se hubiera ensañado contra ellas de manera agresiva.

Gtres

Gtres

Se desconoce el momento exacto en el que ha tenido lugar este destrozo y de quién ha podido ser. Los trabajadores de los locales que hay justo en la calle donde ha sucedido el altercado suelen ver a muchos curiosos acercarse para hacerse fotos con las estrellas, pero nunca nada extraño.

La última vez que vimos a la pareja fue en la gala de los Oscar. La actriz deslumbraba con su look de Alta Costura de Chanel, un modelo de raso en color azul noche. Lo que más destacaba del diseño era un lazo en el escote con incrustaciones. Aunque finalmente no pudieron llevarse la estatuilla, para el matrimonio suele ser una de las noches más especiales.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io